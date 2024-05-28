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Русская весна

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Побывавший на Украине французский журналист разоблачил ложь Зеленского

Побывавший на Украине французский журналист разоблачил ложь Зеленского

Вооруженным силам Украины до сих пор не хватает боеприпасов, что идет вразрез с утверждением Владимира Зеленского об обратном, заявил журналист издания Monde Эммануэль Гриншпан, работавший на территории страны.

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