Побывавший на Украине французский журналист разоблачил ложь Зеленского

Вооруженным силам Украины до сих пор не хватает боеприпасов, что идет вразрез с утверждением Владимира Зеленского об обратном, заявил журналист издания Monde Эммануэль Гриншпан, работавший на территории страны.
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