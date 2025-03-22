Как бороться с кибербуллингом и что грозит обидчику?

В Казахстане участились случаи оскорблений в социальных сетях. Впрочем, как и во всем мире. По данным ЮНИСЕФ, более трети молодых жителей планеты сталкиваются с кибербуллингом, а 22% сообщают, что подвергались травле в соцсетях неоднократно, сообщает khabar.
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