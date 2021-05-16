Д.Белоусов об исходе из Гипербореи.

Тема арктической прародины белой расы является одной из самых "запретных" в официальной истории. Тем не менее, все большее число независимых исследователей и современных историков в последние годы начинают обращаться к этой теме, несмотря на все усилия слуг паразитов представить Арктиду-Гиперборею-Ориану-Доарию (на самом деле мы не знаем как жители этого материка его называли) как выдумку древних авторов, а умоминание о ней в мифах, сказаниях, легендах народов севера Евразии - как необоснованные фантазии древних людей.