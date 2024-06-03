Дуров анонсировал масштабное нововведение в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров 3 июня анонсировал масштабное нововведение в мессенджере.«На этой неделе планируется запуск чего-то еще более масштабного, так что следите за обновлениями!» — написал он в своем Telegram-канале.
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