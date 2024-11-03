В «Новикоме» объяснили возрастом поведение большинства вкладчиков

Большинство россиян, у которых имеются банковские депозиты (63%), старше 45 лет. Их возраст определяет их выбор инструментов инвестирования — менее рискованных, такие результаты показало исследование банка «Новиком» (есть в распоряжении у РИА Новости).
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