В Приморье таможенники изъяли у иностранца лапы гималайского медведя

Уссурийские таможенники обнаружили и изъяли у иностранца пять лап гималайского медведя. Турист попытался их вывезти из Приморья в Китай, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления ФТС России.
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