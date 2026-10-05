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Совет по дому

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Японское печенье «Васаги» на сухой сковороде: жарю без масла до пузырьков и запечатываю шоколадную начинку

Японское печенье «Васаги» на сухой сковороде: жарю без масла до пузырьков и запечатываю шоколадную начинку

Печенье «Васаги» – это классическая японская выпечка с нежной текстурой и приятным сливочным вкусом. Хоть это и необычный вид печенья, но все же очень интересный и вкусный.

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