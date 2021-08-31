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О позоре и почёте сверхдержавы: просто и наглядно

О позоре и почёте сверхдержавы: просто и наглядно

Фото © Reuters.Посмотрите на заглавное фото. Вот так выглядит «почётный» выход сверхдержавы из Афганистана – с победой.

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