О позоре и почёте сверхдержавы: просто и наглядно

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО позоре и почёте сверхдержавы: просто и наглядноФото © Reuters.Посмотрите на заглавное фото. Вот так выглядит «почётный» выход сверхдержавы из Афганистана – с победой.Вернуться к статье45НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойПодскажите, у АНАЛгина высокая температура? Что случилось?николай владимирович владимировичНаучили выращивать в огромных объемах наркотики.ТЦТатьяна Царевамда. меняем ориентиры. подметки на ходу рвемJohann H246fnerКомментировать
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