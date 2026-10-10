Следствие началось после аварийной посадки самолёта Cessna в Забайкалье

Следствие по факту аварийной посадки лёгкого самолёта Cessna 182 в Забайкальском крае началось после сообщения Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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