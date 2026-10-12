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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В аэропортах Барнаула и Горно-Алтайска задерживаются самолеты до Москвы

В аэропортах Барнаула и Горно-Алтайска задерживаются самолеты до Москвы

В Барнауле вылет в столицу задержали более чем на восемь часов В аэропортах Барнаула и Горно-Алтайска 12 октября возникли задержки рейсов в Москву.

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