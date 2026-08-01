Взрыв возле танкера прогремел у берегов Омана

Взрыв возле танкера прогремел к северо-востоку от города Хасаба у побережья Омана. Об этом пишет Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в своем аккаунте социальной сети X.
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