Цены на товары сделают предсказуемыми для россиян

Власти сделают цены на товары в российских магазинах предсказуемыми. Премьер-министр Михаил Мишустин 14 ноября на совещании по экономическим вопросам призвал мониторить ситуацию в секторах, помогающих развивать предложение на рынке.
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