В Краснодаре мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут и в субботу, и в воскресенье. В парках города состоятся спортивные состязания, в которых можно принять участие семьями, игровые программы, концерты, выставки.
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