Переводчик Горбачева рассказал о его проблемах со здоровьем

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев испытывал серьезные проблемы со здоровьем последние восемь-десять лет, сообщил РИА Новости его личный переводчик, руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко.