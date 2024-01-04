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Русская весна

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Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине

Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине

США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву.

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Комментарии
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Alex Nемо
Тут встаёт вполне логичный вопрос.  Всем уже давно понятно что Украинские политики, как впрочем и вся страна, просто кукла. А вот кукловодами являются США и запад в целом. Следовательно чтобы серьёзно решать какие-либо вопросы нужно разговаривать не с куклой, а с кукловодом.  В нынешней обстановке это попросту не возможно, поскольку кукловод, в лучшем случае, через 15 минут забудет о чем говорил, в худшем это произойдёт ещё до или уже сразу после подписания каких-то там бумажных соглашений, даже юридически обязывающих (если ручку для подписания вовремя подадут)... Сколько важных, и в то же время &quot;юридически&quot; обязывающих, договоров только за прошедшие 10 лет США отправили в помойку, кто помнит?
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