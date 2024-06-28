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Программа образовательного и профориентационного туризма «Классная страна» начнется с открытого обучения для педагогов

Программа образовательного и профориентационного туризма «Классная страна» начнется с открытого обучения для педагогов

С 28 июня по 8 июля специалисты в сфере образования и туризма могут пройти открытое обучение, узнать о специфике Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна» и получить рекомендацию для включения в состав региональной проектной команды для участия в основном этапе программы.

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