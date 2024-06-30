МО Дании: в стране не развернуто ракет средней и меньшей дальности США

Министерство обороны Дании заявило, что на территории страны не развернуто ни одной ракеты средней и меньшей дальности США, способной нести ядерные заряды, на фоне слов Владимира Путина о том, что подобные боеприпасы использовались на военных учениях в стране.
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