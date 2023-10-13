Китайский производитель Geely выкупит команду Aston Martin у Стролла-старшего?Aston MartinКитайский автопроизводитель Geely планирует выкупить компанию Aston Martin, сообщил авторитетный автоспортивный журналист Джо Сейвуд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии