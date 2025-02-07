Российских солдат пытались убить FPV-очками, которые взрываются при включении

В отношении российских военнослужащих в зоне СВО была совершена попытка диверсии. Как сообщил представитель АО «НПП» Игорь Потапов, неизвестные отправили партию FPV-очков, которые взрывались при детонации.
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