Коллектив УФНС принял участие в общереспубликанском субботнике в Дагестане

В Республике Дагестан был проведен общереспубликанский субботник. Коллектив Управления федеральной налоговой службы по Республике Дагестан вместе с другими государственными структурами участвовал в этом мероприятии.
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