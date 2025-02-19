Перевернувшийся грузовик с щебнем затруднил проезд на участке трассы А-181 «Скандинавия»

Ведется расчистка проезжей части Сегодня, 19 февраля, около 09:50, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 55-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия», соединяющей Санкт-Петербург с Выборгом и финской границей.