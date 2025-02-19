НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

178 подписчиков

Перевернувшийся грузовик с щебнем затруднил проезд на участке трассы А-181 «Скандинавия»

Перевернувшийся грузовик с щебнем затруднил проезд на участке трассы А-181 «Скандинавия»

Ведется расчистка проезжей части Сегодня, 19 февраля, около 09:50, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 55-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия», соединяющей Санкт-Петербург с Выборгом и финской границей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх