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В Египте обнаружили две крупные мастерские по мумификации

В Египте обнаружили две крупные мастерские по мумификации

В селе Саккара в Египте археологи во главе с генеральным секретарем высшего совета по делам памятников древности Мустафа Визари обнаружили две древние мастерские по мумификации умерших людей и животных, а также две гробницы и коллекции артефактов.

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