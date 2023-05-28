В Египте обнаружили две крупные мастерские по мумификации

В селе Саккара в Египте археологи во главе с генеральным секретарем высшего совета по делам памятников древности Мустафа Визари обнаружили две древние мастерские по мумификации умерших людей и животных, а также две гробницы и коллекции артефактов.
В селе Саккара в Египте археологи во главе с генеральным секретарем высшего совета по делам памятников древности Мустафа Визари обнаружили две древние мастерские по мумификации умерших людей и животных, а также две гробницы и коллекции артефактов.
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