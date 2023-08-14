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«Реал» арендовал Кепу у «Челси» на сезон

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» на сезон

Мадридский клуб арендовал вратаря «Челси» без права выкупа. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. На прошлой неделе основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке.

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