Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом город Бишкек (Кыргызстан). Раис республики принял участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.
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