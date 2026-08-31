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Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом город Бишкек (Кыргызстан). Раис республики принял участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

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