Олимпийцы победили артистов в честь 35-летия триумфа в Сеуле

Где и когда еще можно увидеть в наши дни на футбольном поле триумфаторов Олимпиады в Сеуле, одолевших в финале кудесников мяча бразильцев, голкипера Алексея Прудникова, защитника Сергея Горлуковича, форварда Александра Бородюка, капитана той олимпийской команды Виктора Лосева? Только на традиционном Футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол 2023», который в этом году и был посвящен 35-летию той победы сборной СССР по футболу на Олимпиаде в Сеуле! В эти праздничные ноябрьские дни в футбольном манеже «Спартака» имени Федора Черенкова герои Сеула в компании еще десятка олимпийских чемпионов по легкой атлетике, гребле, прыжкам в воду, конькобежному спорту - Юрия Борзаковского, Андрея Сильнова, Николая Гуляева, Дмитрия Саутина, Максима Опалева, Юрия Постригая, Сергея Клюгина Александра Дьяченко – встретились с хозяевами турнира командой «Старко», в состав которой вошли звезды эстрады, артисты театра и кино во главе с ее бессменным капитаном, лидером группы «Зодчие» Юрием Давыдовым, по традиции занявшим место в воротах.