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Аргументы и Факты

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Диетолог Ямилова объяснила, почему чаи для похудения не сжигают жир

Диетолог Ямилова объяснила, почему чаи для похудения не сжигают жир

Чаи для похудения не помогают сжигать жировую ткань, а их эффект в основном связан с временной потерей жидкости, рассказала ИА PrimaMedia диетолог Ольга Ямилова.

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