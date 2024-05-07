Любо, казачки Воспитанники детской фольклорной студии "Бузулук" вместе с руководителем Татьяной Цветковой провели фольклорный праздник " Вечной Пасхи живительный свет".
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Любо, казачки Воспитанники детской фольклорной студии "Бузулук" вместе с руководителем Татьяной Цветковой провели фольклорный праздник " Вечной Пасхи живительный свет".