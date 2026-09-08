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Российский ученый предложил новый принцип построения генеалогического древа для детей от трех родителей

Российский ученый предложил новый принцип построения генеалогического древа для детей от трех родителей

Российский ученый-генеалог, заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского НИИЯЛИ Алексей Нилогов в научной статье предложил формулировку нового генеалогического закона – утроения предков.

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