В Киеве оценили зависимость ВСУ от российского топлива

В случае прекращения поставок топлива из России и Беларуси ВСУ (Вооружённые силы Украины) могут на один-два месяца утратить свою боеспособность, заявил в эфире украинского телеканала советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.
В случае прекращения поставок топлива из России и Беларуси ВСУ (Вооружённые силы Украины) могут на один-два месяца утратить свою боеспособность, заявил в эфире украинского телеканала советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.
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