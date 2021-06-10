Южный Федеральный

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В Киеве оценили зависимость ВСУ от российского топлива

В Киеве оценили зависимость ВСУ от российского топлива

В случае прекращения поставок топлива из России и Беларуси ВСУ (Вооружённые силы Украины) могут на один-два месяца утратить свою боеспособность, заявил в эфире украинского телеканала советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

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