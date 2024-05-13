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Парламентская газета

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Отдых в шалаше разложили по полочкам

Отдых в шалаше разложили по полочкам

В армейской палатке каждый отдыхающий должен рассчитывать как минимум на три квадратных метра личного пространства, постельное белье следует менять раз в неделю, а еду готовить непосредственно перед каждым приемом пищи и съедать в течение часа.

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