Отдых в шалаше разложили по полочкам

В армейской палатке каждый отдыхающий должен рассчитывать как минимум на три квадратных метра личного пространства, постельное белье следует менять раз в неделю, а еду готовить непосредственно перед каждым приемом пищи и съедать в течение часа.
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