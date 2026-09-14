Политолог Лоу: в рядах ВСУ воевали около 30 австралийских наемников

В боях на стороне украинской армии приняли участие около 30 наемников из Австралии. Об этом РИА Новости рассказал австралийский политолог Марк Лоу.
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