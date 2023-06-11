Токаев объявил понедельник,12 июня, днем траура в Казахстане по погибшим при лесном пожаре в Абайской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье объявил понедельник, 12 июня, днем общенационального траура по погибшим в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области.
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