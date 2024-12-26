Исследование New World: молодежь предпочитает Черную пятницу новогодним скидкам

Традиционные новогодние скидки теряют популярность среди молодежи, уступая место Черной пятнице. Об этом говорится в совместном исследовании маркетингового агентства New World и Baseus, результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.
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