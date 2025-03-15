Bild, Германия. Вину свалить на Путина. Зеленский задумал хитрый трюк на переговорах с США

Украина на переговорах с США намерена хитрить, пишет Bild. Главная задача Зеленского состоит в том, чтобы выставить Россию и персонально Владимира Путина противниками мирного урегулирования — и дальше получать поставки американского оружия.
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