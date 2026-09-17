Нефть по $100: почему рубль укрепляется слабее, чем ожидалось?

Кирилл Кучинский - Финансист, кандидат экономических наук. Еще 9 сентября Brent снова выросла до $100 за баррель впервые за почти 3 месяца, а сейчас штурмует и $110.
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