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Нефть по $100: почему рубль укрепляется слабее, чем ожидалось?

Нефть по $100: почему рубль укрепляется слабее, чем ожидалось?

Кирилл Кучинский - Финансист, кандидат экономических наук. Еще 9 сентября Brent снова выросла до $100 за баррель впервые за почти 3 месяца, а сейчас штурмует и $110.

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