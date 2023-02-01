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Хави Паскуаль: «После 3 поражений подряд обстановка была нервной. Надеюсь, победа даст нам немного спокойствия»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил важность победы над МБА (73:71) в Единой лиге ВТБ. В решающей атаке новобранец команды Ройс Хэмм исполнил путбэк-данк.

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