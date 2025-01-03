Силы ПВО России за неделю сбили 559 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за неделю уничтожили 559 беспилотников ВСУ, украинский самолёт Су-27, а также три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 33 реактивных снаряда американских систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии