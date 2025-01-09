В Краснодарском крае при атаке дрона поврежден газопровод

По словам губернатора, в результате атаки пострадавших нет, расселение не требуется.<strong>В результате падения обломков беспилотника повреждены подводящий газопровод и кровля в частном доме, также выбиты окна.
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