В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины

лл

лина любимцева

Так Белый дом ВСЕГДА и ВЕЗДЕ РАЗЖИГАЕТ ВОЙНЫ.... Из года в год... Из десятилетия в десятилетие... Нужно поднять вопрос о том, чтобы объявить США государством-террористом и ввести против них ЖЕСТКИЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ САНКЦИИ.... Всем Миром. И уконтропупить это незаконное террористическое образование. Они даже образовались ПРЕСТУПНЫМ КРИМИНАЛЬНЫМ ПУТЕМ, почти уничтожив коренное население Северной Америки..