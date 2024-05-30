Русская весна
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Русская весна

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В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так Белый дом ВСЕГДА и ВЕЗДЕ РАЗЖИГАЕТ ВОЙНЫ.... Из года в год... Из десятилетия в десятилетие... Нужно поднять вопрос о том, чтобы объявить США государством-террористом и ввести против них ЖЕСТКИЕ  И ДОЛГОСРОЧНЫЕ САНКЦИИ....  Всем Миром. И уконтропупить это незаконное террористическое образование. Они даже образовались ПРЕСТУПНЫМ КРИМИНАЛЬНЫМ ПУТЕМ, почти уничтожив коренное население Северной Америки..
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Этот гнойник сатаны должен быть уничтожен
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12 час.

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