США в разгар военного конфликта на Украине активно пытаются разжечь новые столкновения в мире, заявил американский экономист Питер Сент-Ондж в социальной сети X.
В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины
Комментарии
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лл
лина любимцева
Так Белый дом ВСЕГДА и ВЕЗДЕ РАЗЖИГАЕТ ВОЙНЫ.... Из года в год... Из десятилетия в десятилетие... Нужно поднять вопрос о том, чтобы объявить США государством-террористом и ввести против них ЖЕСТКИЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ САНКЦИИ.... Всем Миром. И уконтропупить это незаконное террористическое образование. Они даже образовались ПРЕСТУПНЫМ КРИМИНАЛЬНЫМ ПУТЕМ, почти уничтожив коренное население Северной Америки..
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Этот гнойник сатаны должен быть уничтожен
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12 час.
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