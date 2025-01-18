Китайский аналог TikTok: новая соцсеть обходит конкурента в США Ирэн ОрлонскаяНа фоне новостей о возможном отключении TikTok в США, китайская социальная сеть Xiaohongshu стала лидером по скачиваниям в стране.
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