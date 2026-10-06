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Царьград

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Минобороны РФ: силы ПВО сбили 868 беспилотников за ночь

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 868 беспилотников за ночь

Российские средства ПВО за ночь на 6 октября уничтожили и перехватили 868 беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской и другими областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

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