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test mazurok

1 подписчик
Прогноз погоды в Крыму на 6 июня

Прогноз погоды в Крыму на 6 июня ☀️ В Симферополе +26 и ясно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +25 и ясно В Черноморском +25 и ясно В Джанкое +28 и ясно В Ялте +24 и ясно В Алуште +25 и ясно В Керчи +26 и ясно В Армянске +29 и ясно В Красноперекопске +28 и ясно В Бахчисарае +26 и ясно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +24 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.

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