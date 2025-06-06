Прогноз погоды в Крыму на 6 июня ☀️ В Симферополе +26 и ясно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +25 и ясно В Черноморском +25 и ясно В Джанкое +28 и ясно В Ялте +24 и ясно В Алуште +25 и ясно В Керчи +26 и ясно В Армянске +29 и ясно В Красноперекопске +28 и ясно В Бахчисарае +26 и ясно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +24 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.