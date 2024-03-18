Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

На первом месте в нем клиническая онкологическая больница № 1 Сегодня, 18 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала об итогах онкологического рейтинга за прошлый год.
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