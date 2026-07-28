Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Конфликт на Украине вынудил Запад принять одно важное решение

Конфликт на Украине вынудил Запад принять одно важное решение

Из‑за роста военных расходов на фоне конфликта на Украине западные государства приступили к возрождению собственного производства взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов, пишут средства массовой информации.

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