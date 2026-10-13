"Чемпионат" запустил спецпроект о главных противостояниях в истории КХЛ

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустил спецпроект «Главные противостояния КХЛ», в рамках которого читателям расскажут о величайших дерби в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщается на портале.
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