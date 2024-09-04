В украинский парламент поступило заявление об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он находился в должности с марта 2020 года.
Кулеба всё: шестой за сутки украинский министр подал в отставку
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Ну, не совсем же дурак этот Кулеба. Заработал хорошо и пожить ещё хочется красиво.
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
конечно Кулеба понивает скоро зима !пора убегать в тё1плые края !деньги заработал непосильным трудом ! так что прощай КУЕВ!
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9 час.
ИИ
Иван Иваныч
Пример Яценюка налицо.
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8 час.
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