В Иркутске прошли новогодние мероприятия для детей участников СВО

В Иркутске с самого начала специальной военной операции не оставляют без внимания бойцов и их семьи. Дети больше всех ждут праздник, и городские власти делают все, чтобы они почувствовали приближение Нового года и поддержку.
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