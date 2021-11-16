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Модернизированный пожарный вертолёт Ка-32А11М вышел на этап лётных испытаний

Модернизированный пожарный вертолёт Ка-32А11М вышел на этап лётных испытаний

В России начались летные испытания модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М. Первый полет новой машины прошел на испытательном полигоне Кумертауского авиазавода.

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