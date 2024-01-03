16 ноября учащиеся группы 122 посетили детскую библиотеку имени Н.Островского,где приняли участие в акции ´ За жизнь без табака´ (Международный день отказа от курения), поучаствовали в викторине ´ Факт или ложь о вреде табакокурения´ .