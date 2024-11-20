Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Англии ветеринар, которого заставляли без нужды усыплять животных, покончил с собой

В Англии ветеринар, которого заставляли без нужды усыплять животных, покончил с собой

При помощи тех же препаратов, которые вынужден был вводить четвероногим. В последнее время к 35-летнему Джону Эллису слишком часто обращались с просьбой об эвтаназии питомцев хозяева, которых просто душила жаба раскошеливаться на их лечение.

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